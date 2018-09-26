تعرض برشلونة حامل اللقب لأول خسارة هذا الموسم بطريقة صادمة بهزيمته 2-1 أمام ليجانيس، المتعثر في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم بعدما استقبل هدفين في غضون دقيقة واحدة.
برشلونة يتعرض لهزيمة صاعقة أمام ليجانيس المتعثر
برشلونة يتعرض لهزيمة صاعقة أمام ليجانيس المتعثر
وضع فيليب كوتينيو برشلونة في المقدمة في الدقيقة 12 بتسديدة رائعة، بعد تمريرة ليونيل ميسي في انطلاقة قوية للفريق القطالوني، رغم جلوس جوردي ألبا ولويس سواريز على مقاعد البدلاء، أمام الفريق الذي دخل اللقاء وهو في المركز الأخير بنقطة واحدة.
وبدا أن برشلونة يتحكم في اللقاء دون عناء لكن المباراة انقلبت رأسا على عقب، عندما أدرك المغربي نبيل الزهر التعادل من ضربة رأس في الدقيقة 52 ثم وضع أوسكار رودريجيز (20 عاما) أصحاب الضيافة في المقدمة بعد نحو 60 ثانية.
وتصدى ايفان كويار حارس ليجانيس ببراعة لمحاولة مزدوجة من كوتينيو وإيفان راكيتيتش قرب المرمى في الدقائق الأخيرة، ليحافظ ليجانيس على أول انتصار له أمام برشلونة في دوري الأضواء.
ويبقى برشلونة في الصدارة لكنه قد يتراجع بفارق ثلاث نقاط خلف ريال مدريد، إذا تفوق فريق المدرب يولن لوبتيجي على اشبيلية في وقت لاحق يوم الأربعاء.
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