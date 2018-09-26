بعد خمسة أيام من إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط يتوجه 58 مهاجراًمن سفينة "أكواريوس" إلى الأرض الأرووبية، حيث ستتقاسم عدة بلدان مسؤولية استضافتهم.
أربع دول أوروبية تسمح باستقبال 58 مهاجراً عالقين على متن "أكواريوس"
أربع دول أوروبية تسمح باستقبال 58 مهاجراً عالقين على متن "أكواريوس"
ففرنسا ستستقبل 18 منهم في حين سيذهب 15 لكل من ألمانيا وإسبانيا وستستقبل البرتغال 10 .
وقد رحب رؤساء الحكومات الأوروبية مثل رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب ونظيره المالطي جوزيف موسكات بهذا التوزيع.
وعلى هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة رد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الانتقادات الموجهة لفرنسا لعدم سماحها بهبوط جميع المهاجرين على متن السفينة في مرسيليا جنوب شرق البلاد، قائلاً إن فرنسا لا يمكن أن تصبح ميناء استقبال لجميع قوارب المهاجرين، فهذا الحل ليس مستداماً وقد يغذي التطرف والتطرف ضد الأجانب.
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في حين قال رئيس الوزراء الإيطالي: سأقدم بعض البيانات التي تقتصر فقط على السنوات الخمس والنصف الماضية. 588 ألف عملية إنزال، تم إنقاذ عشرات الآلاف من الأشخاص في إيطاليا. إذاً إيطاليا ليست ضد أوروبا، لقد قامت إيطاليا بدورها".
بهذا تطوى صفحة جديدة من أزمات اللجوء والهجرة إلى أوروبا، والأزمات التي واجهها طاقم "أكواريوس"، التي يتهمها البعض في أوروبا بأنها "سيارة أجرة" للهجرة غير الشرعية.