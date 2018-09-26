الجورجي توشيشفيلي يحرز معدن الذهب في باكو لأول مرة منذ 2007

توشيشفيلي (23 عاما) حامل ذهبية بطولة الماسترز وصاحب المركز الخامس في بطولة بودابست تفوق في الدور نصف النهائي على المنغولي أولزيباير دورانباير عن طريق آيبون.

فيما لم يكن في مهمة سهلة خلال النهائي الذي جمعه بصاحب الأرض إيشونغي كوكوري الذي وصل إلى المنازلة النهائية بعد المستوى القوي الذي ظهر به، لاسيما وأنه كان مدعما معنويا بحضور رئيس بلاده إلهام ألاييف في المدرجات رفقة الرئيس المنغولي باتولغا ورئيس الإتحاد الدولي للجيدو ماريوس فيزر.

وفي الوقت الذي رشح فيه الجميع كوكوري للفوز بعد تسجيله لأو- يوشي – غاري، قلب الجورجي موازين الأمور قبل نهاية المنازلة بست ثوان، حيث تمكن من تسجيل حركة سيوا- ناج منحته آيبون.

رئيس الاتحاد الأذري للجيدو روفنيغ عبدلاييف هو من سلم الذهب للجورجي.

غورام توشيشفيلي الذي كان سعيدا بهذا الإنجاز الكبير قال: "إنه شعور رائع، أفضل شعور بالنسبة لي من أي وقت مضى. الآن، لا أعرف ماذا أقول، ليس لدي الكلمات اللازمة للتعبير عن مشاعري.

خلال بطولة العالم الماضية، خسرت في نصف النهائي لهذا السبب، كنت أود أن أصبح بطلا للعالم. بذلت الكثير من المجهودات وقمت بتدريبات شاقة، وبفضل مساعدة الرب تمكنت من تحقيق حلمي".

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عن فئة السيدات

ولدى السيدات في الوزن الثقيل تمكنت اليابانية سارة أساهينا صاحبة ال 21 ربيعا فقط من فرض سيطرتها رغم صغر سنها على جميع المواجهات، حيث أقصت لاريسا سيريس من البوسنة والهرسك من الدور نصف النهائي في وزن أكثر من 78 كيلوغراما.

ولم تكن مهمتها سهلة في المنازلة النهائية التي جمعتها بالكوبية ليداليس أورتيز التي سبق لها الفوز بالذهب ثلاث مرات أثناء الألعاب الأولمبية في فئة أكثر من 78 كيلوغراما. لأنها فازت بصعوبة كبيرة بعد تعرض الكوبية للعقوبة.

سارة أساهينا: "السنة الماضية فزت بالميدالية الفضية في بطولة العالم في بودابست. 389 يوما بعد ذلك أنا بطلة للعالم، هذا مؤثر جدا، وأنا سعيدة بحصولي على اللقب العالمي، الآن أنا جد راضية عن هذه النتيجة".

الاتحاد الياباني للجيدو يتسلم راية البطولة

وفي ختام المنازلات سلم رئيس الاتحاد الدولي للعبة ماريوس فيزر راية البطولة إلى رئيس الاتحاد الياباني ياسوهيرو ياماشيتا باعتبار أن طوكيو هي من ستحتضن المنافسة السنة المقبلة.