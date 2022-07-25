شاهد: فرنسا تحتضن بطولة كوراش الدولية وجهود لتضمين الرياضة في الألعاب الأولمبية

اجتمع المئات من المشجعين والرياضيين في باريس خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث أقيمت النسخة الأخيرة من بطولة كوراش الدولية لجائزة رئيس جمهورية أوزبكستان في العاصمة الفرنسية.

يعد تنظيم المنافسات في أوروبا أمرًا مهمًا بالنسبة لهذه اللعبة -وهي رياضة قتالية شبيهة برياضة الجودو وتنتشر في دول شرق آسيا- التي تزداد شعبيتها حول العالم.

ويأمل محترفو كوراش أن ينضم إليها المزيد من الرياضيين في السنوات القادمة.

وخلال حفل الافتتاح يوم السبت، أكد ممثلو اتحاد كوراش الفرنسي على القيم الإنسانية للرياضة ودورها في تحسين الصحة البدنية والعقلية.

ويعمل القائمون على هذه الرياضة من أجل الانضمام إلى الأسرة الأولمبية مستقبلا.

وقال مؤسس كوراش الحديثة كوميل يوسوبوف في حديثه ليورونيوز إن "الهدف الرئيسي من إقامة مثل هذه البطولات هو تعزيز التعاون ونشر وتطوير كوراش".

وأضاف "نود أن يتم تضمين هذه الرياضة في برنامج الألعاب الأوروبية وهذا هو حاليًا أحد أهم أولوياتنا. كما أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعبر عن عميق امتناني للبلد المضيف -فرنسا- على الترحيب الحار والتعاون النشط في إقامة هذه البطولة".

وشارك في هذا البطولة حوالي 60 رياضيًا من 30 دولة وارتقت فئة الوزن المفتوح إلى مستوى التوقعات.

خلال المنافسات برز اسم ثلاثة مصارعين قدموا مستويات مذهلة وهم الأوزبكستاني محمد كريم خوراموف والصربي زاكرو كولوم والمقدوني ودانوف بوبون.

بعد نزلات قوية بلغ خوراموف وكولوم المباراة النهائية.

وتمكن خوراموف من الفوز بالبطولة من خلال حركة تشالا (التي تعادل حركة وازا أري في رياضة الجودو).

أما في فئة السيدات فقد قدمت الألمانية جاسمين غرابوفسكي نزالات قوية مكنتها من الفوز باللقب. وبدت اللاعبة الألمانية متألقة طوال أطوار المنافسة وسيطرت تمامًا على منافستها في الأدوار الأولى.

وحققت غرابوفسكي انجازا يحسب لها في مسيرتها الرياضية إذ يعد هذا اللقب أول تتويج لها في أول مشاركة لها خارج تخصصها المعتاد وهو الجودو.

وتحصل الفائزون بالمركز الأول في البطولة على جائزة بقيمة 5 آلاف يورو فيما حصد متصدرو الوصافة على مبلغ قدره 3 آلاف يورو، حصل أصحاب المركز الثالث على مبلغ ألفي يورو.

وأكد الرياضيون الذين لم يحالفهم الحظ بالفوز على الاستعداد أكثر للبطولة كوراش القادمة من أجل التغلب على أمثال خوراموف وغرابوفسكي.