اليابان وكوريا تفوزان بحصة الأسد في سادس أيام بطولة العالم للجيدو بباكو

الكوري فاز في المنازلة الأولى على الفرنسي ماري وفي الثانية على الهولندي فينت ميكائيل، وفي الدور نصف النهائي تمكن من تجاوز عقبة الروسي نيياز إلياسوف.

وفي الدور النهائي فاز حامل فضية الألعاب الآسيوية التي جرت الشهر الماضي على الجورجي فارلام ليبارتيلياني صاحب فضية الألعاب الأولمبية والبطولة العالمية الأخيرة .كما قاد بلاده إلى احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب الميداليات.

وعرفت المواجهة مستوى قوي جدا بين الرجلين، ولم يتحدد الفائز إلى بعد الوقت الذهبي.

حركة وازاري كانت كافية لإعلان الكوري بطلا لأول مرة في مسيرته الرياضية، وللقضاء على حلم التتويج لدى الجورجي التي خسر نهائي بطولة عالمية للمرة الثالثة في مشواره.

الأمين العام للاتحاد الدولي للجيدو ناصر التميمي هو من سلم الميدالية للفائز.

شو غوهام قال عن خصمه "ليبارتيلياني منافس قوي، قمت بدراسة طريقة لعبه لأنني سمعت كثيرا الحديث عنه، إنه خصم صعب للغاية لأنه يتميز بقدرات كبيرة، أعتقد أنه يجب علي توخي الحذر في حال مواجهته في المستقبل".

فيما لم يحالف الحظ الياباني آرون وولف الذي تخلى عن لقبه العالمي لصالح المنغولي أوتغونباتار الذي كان مدعما بتشجيعات رئيس البلاد باتولغا الذي كان حاضرا في المدرجات .المنغولي حقق الفوز بعد توقيع حركة إيبون.

عن فئة السيدات

توجت اليابانية شورى هامادا بالميدالية الذهبية في وزن أقل من 78 كيلوغراما. بعد إظهارها لمستوى قوي على مستوى العمل الأرضي وفوزها في جميع منازلاتها.

حاملة لقب بطولة غراند سلام بطوكيو فازت في النهائي على المصنفة الأولى عالميا الهولندية غوسجي ستينيوس.

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وتميزت المنازلة بمستوى قوي، ولم يعرف فيها الفائز إلى بعد انتهاء الوقت الإضافي بعدما كانت النتيجة متعادلة خلال الوقت الرسمي والذهبي، حيث تعرضت الهولندية إلى عقوبة شيدو للمرة الثالثة، ما جعل الحكام يعلنون فوز هامادا باللقب.

في 2009 اليابانية تمكنت من الإطاحة بالهولندية ماريند فيركيرك التي كانت بطلة عالمية آنذاك عن طريق إيبون. وفي 2018 اليابانية كررت السيناريو نفسه، حيث تمكنت من انتزاع اللقب من هولندية أخرى غوسجي ستينيوس المصنفة الأولى عالميا.

هامادا تعبيرا عن فرحتها بذها الفوز قالت "كنت دائما أحلم بالفوز بأحد الألقاب خلال الأحداث الكبيروة مثل البطولة العالمية أو الألعاب الأولمبية، لذلك انا جد سعيدة اليوم.

منازلتي اليوم كانت أول واحدة أخوضها خلال مشواري يكون وقتها الذهبي طويل جدا، عادة في هذا النوع من المواجهات أخسر، لكن هذه المرة الأمر اختلف لأنني ذهنيا كنت قوية وأقنعت نفسي أنه يمكنني الفوز".