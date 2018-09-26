نيران من هنا وثلوج من هناك.
جنون الطقس في أوروبا.. حرائق في كرواتيا وثلوج في رومانيا وسلوفاكيا
جنون الطقس في أوروبا.. حرائق في كرواتيا وثلوج في رومانيا وسلوفاكيا
أجبرت حرائق الغابات التي اجتاحت جنوب كرواتيا الثلاثاء، عشرات الأشخاص أن يخلوا منازلهم.
عمليات الإطفاء التي شارك فيها الجيش تعثرت بسبب الرياح الشديدة التي أعاقت عمل الطائرات ومساعدة فرق الأرض.
وبحسب التلفزيون الكرواتي فإن حوالي 40 مقيما وسائحا أخلوا منطقة للتخييم.
من ناحية أخرى فقد عطلت الرياح القوية حركة العبارات وحركة النقل على الجسور والطرق السريعة على طول الساحل، وبحسب السلطات، فإنه يجري البحث عن سيدة مكسيكية فُقدت أثناء ممارسة ركوب الأمواج بالقرب من جزيرة براك.
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أما في رومانيا، فقد بدأ الشتاء فعليا مع الأيام الأولى لفصل الخريف، حيث انهمرت الثلوج بكثافة على الجبال والمرتفعات، مغطية طرقات ترانسالبينا وترانسفاغراسان.
كثافة الثلوج أعاقت حركة الناس، وحاصرتهم في الطرق الجبلية ما اضطرهم إلى طلب المساعدة من فرق الإنقاذ.
الحالة نفسها تكررت في سلوفاكيا، حيث دخل عمال الطرقات في مدينة بوربارد وجبال تاتراس في حالة طوارئ، بسبب غزارة الثلوج.