شاهد: تقلبات جوية وعواصف ثلجية تعم أغلب بلدان أوروبا

تشهد أغلب الدول الأوروبية تقلبات جوية مستمرة وعواصف ثلجية وبردا قارسا. ففي ألمانيا أصدرت هيئة مكتب الأرصاد الجوية السبت تحذيرات تخص أغلب أجزاء بافاريا وولاية بادن فورتمبيرغ المجاورة في الجنوب حيث غطت الثلوج عدة مناطق. وفي بلدة شليرسي البافارية غمرت الثلوج الطرقات والسيارات والبيوت بعد تساقط كميات كبيرة من الثلوج.

وعلى الطريق السريع أ 8 بالقرب من ميونيخ، شهدت حركة المرور ازدحاما كبيرا بسبب الإنزلاق والثلوج. وأثر هذا الطقس البارد على الرحلات الجوية التي تأخرت بعضها وألغيت آخرى في مطار المدينة بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويستمر تساقط الثلوج بغزارة في جميع أنحاء النمسا وتحديدا في مناطق انسبروك وطيرول كما قامت السلطات المحلية بإلغاء بعض الرحلات الجوية. وفي مطار سالزبورغ سارت الحركة الجوية بشكل عاد حتى ظهر السبت.

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وتدفق السواح على مناطق التزلج بشكل كبير مما سبب عدة إزدحامات في حركة المرور. وسجلت السلطات عدة سيارات علقت في طبقات الثلوج السميكة. وأفادت التقارير أن 20 كيلومترا من السيارات "تقف" على الطريق السريع في أنحاء النمسا العليا.

وفي اليونان، شهدت عدة مدن ساحلية تساقط الثلوج وفي العاصمة أثينا غطى بساط الثلج الأبيض معالم أثرية.