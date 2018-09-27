الصين تُعدم مهاجم المدرسة الذي قتل 9 طلاب بالسكين

أعدمت الصين رجلا الخميس لقتله تسعة طلاب وإصابة 11 آخرين خلال هجوم بسكين على مدرسة متوسطة في مقاطعة شنشي بوسط الصين في أبريل/ نيسان، وفقا لما ذكره منشور على مواقع التواصل الاجتماعي للمحكمة الصينية.
وحكم على تشاو زواي بالاعدام فى يوليو بعد اتهامه بالقتل بعد الحصول على موافقة من المحكمة العليا في الصين وتم تنفيذ حكم الإعدام في المقاطعة ميشي في شنشي يوم الخميس ، وفقا للبيان الصادر عن محكمة يولين سيتي المتوسطة.
وورد في البيان ان تشاو قد إعترف باستخدم سكين فخلال الهجوم الذي قام به في مدرسته السابقة للتنفيس عن شعوره بالاحباط والغضب من مصائبه في الحياة والمضايقات التي تعرض لها أثناء تواجده في المدرسة.
ووافقت المحكمة العليا على تطبيق عقوبة الإعدام في حق تشاو زاوي بعد ان اعتبرت دوافعه لحرمان الآخرين من الحياة "حقيرة" وكانت الطريقة المستخدمة في القتل قاسية للغاية.
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وتعتبر هذه الجريمة العنيفة نادرة في الصين بالمقارنة مع العديد من الدول الأخرى، ويرجع ذلك جزئياً إلى الرقابة الصارمة على الأسلحة والأمن المشدد في المدن الكبرى، خاصة خلال السنوات الأخيرة التي شهدت فيه عدة دول في العالم سلسلة من هجمات بالسكاكين وقعت أحدها هذا العام في بكين.
ولا تعلن الصين عن أرقام رسمية بشأن عدد الأشخاص الذين تنفّذ في حقهم عقوبة الإعدام كل عام، لكن جماعات حقوق الإنسان تقدرالعدد بالكبير سنوياً في البلد الأكبر من حيث عدد السكان في العالم.