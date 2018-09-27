سيعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن البلد المضيف لليورو 2024 الخميس خلال حفل بمقره بمدينة نيون في سويسرا حيث سيختار ما بين ألمانيا أو تركيا. و تم إختيار البلد المضيف بناء على التقارير التي أعدها خبراء الاتحاد.
من سيحظى بشرف استضافة يورو 2024؟
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من سيحظى بشرف استضافة يورو 2024؟
وتتنافس ألمانيا وتركيا على استضافة هذا الحدث الرياضي الأوروبي الهام الذي يشارك فيه 24 فريقًا بعد 6 سنوات.
وتعد هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها كل من ألمانيا أوتركيا هذه المنافسة القارية، بالرغم من أنه سبق وأن أقيمت منافسات اليورو في العام 1988 التي فازت بها هولندا في ألمانيا الغربية.
أما تركيا فقد تقدمت بترشحها لإستضافة طبعة اليورو 2016، غير أن الإختيار وقع على فرنسا.
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