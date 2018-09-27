نتيناهو تباحث مع السيسي وقف إطلاق النار في غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إنه تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي تحاول بلاده ترتيب وقف لإطلاق النار في غزة، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وكتب نتنياهو على تويتر يقول إن محادثاته مع السيسي في وقت متأخر من مساء الأربعاء تركزت على "التطورات الإقليمية" دون مزيد من الإيضاح.

وفي القاهرة قالت رئاسة الجمهورية في بيان إن اللقاء شهد بحث سبل إحياء عملية السلام وإن السيسي أكد "أهمية استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لحل الدولتين والمرجعيات الدولية ذات الصلة".