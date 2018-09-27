اختيار ألمانيا لاستضافة بطولة اوروبا لكرة القدم 2024 وتركيا تخسر المنافسة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الخميس من مدينة نيون السويسرية عن فوز ألمانيا بشرف تنظيم بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بعد التفوق على تركيا البلد الوحيد الذي كان ينافسها على الاستضافة.
وفازت المانيا، التي سبق لها احتضان البطولة من قبل عام 1988 تحت اسم المانيا الغربية، بالتصويت الذي جرى في اللجنة التنفيذية بمشاركة 17 عضوا.
وكان القرار، الذي أعلنه ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بمثابة خيبة أمل مريرة لتركيا التي فشلت أيضا في مساعيها لاستضافة بطولات 2008 و2012 و2016.
وقال تشيفرين "الاجراءات كانت شفافة، والتصويت كان ديمقراطيا. كل قرار ديمقراطي هو قرار صحيح".
من جانبه قال فيليب لام القائد السابق لمنتخب ألمانيا وسفير الملف الألماني "نمتلك ملاعب رائعة وجماهير تحب كرة القدم وقبل كل شيء أناس يحبون الاحتفال مع الأوروبيين الآخرين، كل هذه العوامل تجعلنا ننظم حفلا كبيرا في ألمانيا".
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وتستند خطط مدينة منتخب المانشافت على إقامة المنافسات في عشر مدن وهي برلين وميونيخ ودورتموند وغيلسنكيرشن وشتوتغارت وهامبورج ودوسلدورف وكولونيا ولايبزيج وفرانكفورت.
وتم اختيار الملف الألماني بعد أن أبدى تقرير لجنة التقييم باليويفا، عدة تحفظات على بعض النقاط فى الملف التركي، منها ما يتعلق بالفنادق والانتقالات، والملاعب التي يحتاج ثلاثة منها من العشرة المقترحة إلى إعادة بناء.
وسبق وأن تقدمت تركيا 4 أربع مرات لاستضافة البطولة لكنها خسرت السباق، لتكون هذه المرة هي الخامسة التي تخسر فيها أمام العرض الألماني الذي كان متكاملا من جميع النواحي.