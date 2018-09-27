منظمة التجارة تخفض توقعاتها للتجارة العالمية في 2018 و2019

قالت منظمة التجارة العالمية يوم الخميس إن نمو التجارة العالمية سيتباطأ على الأرجح أكثر من المتوقع في عامي 2018 و2019، على الرغم من أن التأثيرات الاقتصادية المباشرة للحرب التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة ما زالت محدودة حتى الآن.

وبحسب آخر التقديرات تتوقع المنظمة أن تنمو تجارة السلع العالمية بنسبة 3.9% في العام الحالي، و3.7% العام المقبل، بينما كانت تتوقع ان يبلغ النمو في نيسان/إبريل على التوالي 4.4% و4%.

للمزيد على يورونيوز:

الصين تقول من الصعب المضي في محادثات تجارة مع "سكين أمريكية على رقبتها"

ترامب يفكر في الانسحاب من منظمة التجارة العالمية

وقالت منظمة التجارة العالمية في بيان إن بعض المخاطر النزولية التي حذرت منها في أبريل/نيسان أصبحت ملموسة الآن. وفي ذلك الوقت، حذر روبرتو أزيفيدو المدير العام للمنظمة من أن الانتعاش القوي في التجارة العالمية، بعد عقود من التعثر، قد تقوضه قيود الحرب التجارية.

وقال البيان: "الآثار الاقتصادية المباشرة لهذه الإجراءات كانت محدودة حتى الآن، لكن الضبابية الناجمة عنها قد يكون لها تأثير بالفعل من خلال خفض الإنفاق الاستثماري".