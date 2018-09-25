الصين تقول من الصعب المضي في محادثات تجارة مع "سكين أمريكية على رقبتها"

قال مسؤول صيني كبير يوم الثلاثاء إن من الصعب المضي قدما في محادثات التجارة مع الولايات المتحدة بينما تضع واشنطن "سكينا على رقبة الصين" وذلك بعد يوم من تبادل الطرفين تطبيق رسوم جديدة على سلع الآخر.

وقال وانغ شو ون نائب وزير التجارة الصيني في مؤتمر صحفي إن التوقيت الذي يمكن فيه استئناف المحادثات سيتوقف على "إرادة" الولايات المتحدة.