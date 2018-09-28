ميركل: اتفقت مع أردوغان على أن نعقد اجتماعا بشأن إدلب السورية يضم أيضا بوتين وماكرون

وأضافت المتستشارة: "تحدثنا عن إدلب وسنتحدث بتوسع أكبر غدا. نحبذ عقد اجتماع رباعي يجمعني بالرئيس التركي والرئيس الروسي والرئيس الفرنسي".

وقالت ميركل إن الاجتماع الرباعي سيكون في تشرين الثاني/أكتوبر القادم.

وكان إردوغان ونظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتفقا مؤخرا على إقامة منطقة خالية من السلاح في إدلب، آخر معاقل المعارضة السوري شمال البلاد.

ويزور الرئيس التركي ألمانيا لثلاثة أيام، في ظل وجود خلافات بين أنقرة وبرلين، بالإضافة إلى أزمة اقتصادية تصف بالليرة التركية.

القضاء مستقل

من جهة أخرى، قال الرئيس التركي إن قضاء بلاده مستقل، وإنه أطلق سراح من يجب إطلاق سراحهم.

وطلب إردوغان من ألمانيا تسليم أتباع رجل الدين فتح الله غولن، وإعادتهم إلى أنقرة، باعتبارهم ينتمون "لمنظمة إرهابية".

وقال الرئيس التركي: "نتوقع من ألمانيا أن تعيد أتباع رجل الدين غولن إلى بلادهم".

وأضاف: المئات من أتباع منظمة غولن الإرهابية يعيشون في ألمانيا".

لكن المستشارة ردّت بالقول إن بلادها تبحث عن بعض أتباع غولن المطلوبين في تركيا لكننا لسنا متأكدين من أنهم يعيشون في ألمانيا.

وأضافت أن بلادها "تأخذ الدلائل من تركيا حول جماعة غولن على محمل الجد، إلا أنها مازالت بحاجة لتفاصيل أكثر".

وأردفت قائلة: "كما نحتاج معلومات أكثر من أجل تصنيف حركة غولن مثل منظمة بي كي كي الكردية".