وزارة الدفاع البلجيكية ستقاضي غوغل بسبب "الأمن والخصوصية"

في الوقت الذي يتنامى فيه القلق حول قضية الأمن الإلكتروني تزداد يوماً بعد يوم المطالب والشكاوى وحتى القضايا التي تنظر في المحاكم بسبب هذه المسألة.
حالياً تخطط وزارة الدفاع البلجيكية مقاضاة عملاق التكنولوجيا والبحث غوغل بسبب عدم رضوخ الأخير لمطالب من الحكومة البلجيكية بإزالة محتوى وصور تتعلق بمواقع عسكرية حساسة من تطبيق خرائط غوغل.
وبلجيكا ليست الوحيدة في هذه الصدد فالعديد من دول العالم واجهت مشكلات مع غوغل تتعلق بالأمن الوطني والخصوصية.
في فرنسا وهولندا مثلاً أزال غوغل صور المواقع العسكرية والنووية ومواقع حساسة أخرى من تطبيقه، في حين في ألمانيا سُمح للشركة في النهاية بإنشاء قاعدة معلومات مصورة لكن مع حق السكان بطلب طمس معالم بيوتهم من الصور.
يذكر أن مفهوم الخصوصية في أوروبا يختلف عنه في الولايات المتحدة، وبالتالي يواجه تطبيق خرائط غوغل بما فيه تطبيق التجول الافتراضي "ستريت فيو"، الذي تم إنشاؤه بإرسال سيارات مجهزة بكاميرات لتطوف حول العالم، معركة مستعرة في أوروبا.
أما في الهند فقد قال مسؤولون عام 2016 إن تطبيق خرائط غوغل والتجول الافتراضي قد تم استخدامهما في التنسيق لأعمال إرهابية، وحتى اللحظة التجول الأفتراضي "ستريت فيو" غير مرخص من قبل الحكومة.
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