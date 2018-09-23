جهاز "محادثة بالفيديو" جديد من فيسبوك.. سيستمر بمراقبتك

جهاز جديد من فيسبوك، انتشر الحديث عنه في الآونة الأخيرة، وعن إمكانية طرحه خلال أشهر، أو قد يتم الإعلان عنه خلال الأسبوع القادم، بحسب موقع Cheddar.

وبحسب التسريبات، فيمكن التحكم بإعدادات الخصوصية في الجهاز، كإغلاق العدسة، عندما لا يرغب المستخدم بأن تتعرف عليه الكاميرا، أو عرض الأشياء التي تظهر حوله، لكن عندما لا تكون العدسة مغلقة، فسيكون من الممكن متابعة الأشخاص في الغرفة، بواسطة الكاميرا، خلال استخدامهم تقنية التعرف عن طريق الوجه.