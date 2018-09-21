الطائرة الماليزية المفقودة موجودة في كمبوديا ؟

قال خبير في "غوغل أيرث" إنه تمكن من العثور على مكان الطائرة الماليزية المفقودة ، التي كانت في الرحلة "MH370" قبل أن تختفي منذ أربع سنوات.
وقال لان ويلسون لموقع "ديلي ستار" إنه يعتقد أن الطائرة توجد في إحدى غابات كمبوديا، حيث تمكن من تحديد موقعها بعد إجراء عمليات بحث مكثفة باستخدام تقنية " ثري دي".
واعتبر المحقق الخاص أندريه ميلن أن هذا دليل جديد على أن هذه الطائرة لم تختف، وأكد على ضرورة إرسال فريق استطلاع للتأكد من النتائج التي توصل إليها الخبير.
ومن جهة أخرى، استبعد خبراء آخرون أن يكون ما توصل إليه الباحث دقيقاً، وذلك لأن كاميرات الأقمار الصناعية تأخذ صوراً للطائرات وهي في منتصف الرحلة وقد تبقى الصور محفوظة على سجلاتها دون أن تمحيها.
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وأخبرت شبكة سلامة الطيران موقع "ديلي ستار" إن الكثير من المؤشرات تدل على عدم تحطم الطائرة، مما يقوي بشكل كبير ادعاءات ويلسون.
ونقل المصدر عن الخبير أن طول الطائرة التي ظهرت في عمليات البحث يبلغ 70 متراً أي أطول بقليل من طائرة "بوينغ 777" وهو 63.7 متراً. وتبين من خلال الصور أن الطيار كان يحاول الهبوط على جانب جبل ما بزاوية 45 درجة.
وتعددت الروايات حول قصة الاختفاء الغريبة لهذه الطائرة، حيث يري بعض المختصين أنه تم اختطافها بينما يرى آخرون أنها تحطمت وسقطت في الماء أو على جزيرة مجهولة. ويعتقد البعض أيضاً أنه تم تحطيم الطائرة "بسلاح غامض".
واختفت الطائرة الماليزية من نوع "بوينغ 777" في الرحلة "MH370" أثناء توجهها من كوالالمبور إلى بكين عام 2014. وشغلت حادثة اختفائها الغريبة الرأي العام والخبراء ووسائل الإعلام.