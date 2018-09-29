المصورة سيمرا سيفين ... قوة الجمال

هي من أصل تركي لكنها نشأت في ألمانيا، تفخر الفنانة بخلفيتها متعددة الثقافات، وقد ربطت سيمرا هذا التراث للتأكيد على مفهوم التنوع.

ويترجم حب الاستكشاف لديها إلى دراسة للأشياء والأماكن، والتأملات العميقة والتصوير الفوتوغرافي مع صور أكريليكية متعددة الطبقات متلألئة بفلاتر ملونة.

أتيحت لنا الفرصة للتحدث إليها، والتعرف على ماضيها، والاستماع إلى نظرتها الإنسانية للعالم. هذا هو نص المقابلة:

كيف بدأت رحلة التصوير الخاصة بك؟

"منذ أن كنت صغيرة جداً، كان التصوير الفوتوغرافي وسيلة للبقاء على قيد الحياة. لقد جئت من أسرة مهاجرة فقيرة من العمال، حيث رأيت أمي تعاني يوميا من العنف المنزلي.

لم يكن لدي غرفة خاصة. حلمي كان بالخلاص، أعطاني إمكانية تخيل حياة أخرى.

الموسيقى، الرسم، الرسم، الفن التصويري، المسرحيات الصغيرة، البرامج الإذاعية ... سمها ما شئت. بمقدار ما كانت حياتي بائسة، بمقدار ما تولدت وتراكمت لدي طاقة الإبداع.

أعلم أن هذا قد يبدو وكأنه قصة حزينة للبعض ... لكنني أشعر أن هذه التجربة أعطتني قوى خارقة! سمح لي أن أشحذ قدرتي على التخيل، وأن أكون صاحب رؤية، وأن أجعل الأشياء جميلة. والجمال له قوة.

في أحد الأيام، اشترى لي أخي كاميرا مينولتا مستعملة بثلاث عدسات، واعتباراً من ذلك اليوم، وجدت الطاقة الإبداعية في وجهتي النهائية".

Semra Sevin

ما هي احتياجاتك الأساسية للسفر وما هي الكاميرا التي تستخدمها؟

"عندما أسافر للحصول على لقطات، يجب أن أكون قادرةً على التحرك بسرعة مع أجهزتي من موقع إلى آخر، وكذلك أن أكون رشيقة أثناء التصوير نفسه. عندما لا أستأجر كاميرا، أستخدم كاميرا Canon 5D مارك 2. يمكنني استخدام كانون مع مرشحات اللون و softboxes أو قرص الفلاش.

أنا دائماً أستخدم الملابس الخفيفة والمريحة وأحذية المشي القوية، وكذلك الملابس مع جيوب لوضع البطاريات والمعدات فيها. أرتدي حقيبة خصر "أنيقة" لأضع أهم الملحقات العدسة، والبطاريات، والبوصلة، ومرشح لمشاهدة حركة الشمس، وبعض العملات المحلية.

علاوة على ذلك، هناك حملة سلبية ضخمة تجري في ألمانيا تجاه الأشخاص ذوي الخلفية التركية.

سلطت دول مثل فرنسا وإنكلترا الضوء على أمثلة إيجابية لأشخاص لديهم خلفية مهاجرة أو مظهر غير نظري للمناصب العامة. في إيطاليا أكثر من ذلك. من السهل أن تكون هناك، وهذا هو السبب في موقعي المفضل في أوروبا.

أعمل في مجال أعمال تنافسية للغاية، ويمكن أن تفسد القضايا المذكورة أعلاه مع مهنتي بسهولة".

Semra Sevin

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أكثر صورة لا تنسى على الإطلاق؟

"بصفتك مصوراً محترفاً، من المفترض أن تخلق باستمرار صوراً لأعلى درجات التميز. ما تبقى لي هو الظروف التي عملت فيها، مغامراتي من أجل الوصول إلى تلك الصورة التي تمس الناس".

من كان مصدر إلهام لك أكثر أثناء رحلتك؟

"جميع المصوّرين الذين عملت معهم وعائلتي ودبلوم التصوير الذي حصلت عليه، ساهموا جميعاً في شخصيتي كمصوّرة.

تميزت أيضاً بواحد من مصوري الأزياء الذين عملت معهم في تصوير فيلم Vogue. سألته كيف يمكنه دائماً تقديم مثل هذه الصور الممتازة، وعدم معرفة الموقع الدقيق في بعض الأحيان، وشخصيات النماذج، والفريق، والطقس. كانت إجابته: "عليك أن تثق بنفسك".

كثيراً ما أقوم بإنشاء الصور تحت الضغط والظروف الصعبة. لكن الثقة في شعوري الداخلي يجعلها خالية من التوتر".

Semra Sevin

صورك ليست عادية جداً. هل لديك طريقة إنتاج قياسية؟

"في السنوات القليلة الماضية، عملت مع أسطح مختلفة لإنشاء طبقات في الصور بالكاميرا: فوتوشوب ليس جزءاً من العملية. إنني على درجة عالية من الكفاءة في التصوير الفوتوغرافي بالكامل وتقنية الضوء.

أنا أيضاً أنتقل إلى تقنيات جديدة حيث أستخدم تركيبات الطبقات للتأكيد على مفهوم التنوع، وأعتقد أنني سأستمر في استكشاف تقنيات فنية مختلفة في المستقبل".

لدى سيفين تركيب مستمر في متحف ويندي في كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، حتى 13 كانون الثاني يناير 2019؛ وهي تقوم أيضاً برعاية برنامج The Big Group .

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وعلى موقعها الشخصي http://semrasevin.com/work/