نجاح كبير عرفته البطولة العالمية للملاكمة التي جرت في مدينة ليل شمالي فرنسا مساء السبت، لحساب المؤسسة العالمية للملاكمة التي تنشط تحت غطاء الاتحاد الدولي للعبة.
الملاكمة ليسيا بودرسة تحرز أول لقب عالمي لها في وزن الريشة
الملاكمة ليسيا بودرسة تحرز أول لقب عالمي لها في وزن الريشة
المنافسة التي حضرها أكثر من 1500 متفرج عرفت اجراء ست منازلات، كانت بطلتها ليسيا بودرسة (26 سنة) من أصول جزائرية، بطلة فرنسا في 2016 و أوروبا في 2017، حيث فازت بالحزام واللقب العالمي لوزن الريشة الخفيفة (58.9 كيلوغرام) في أعقاب هزيمتها لمنافستها حسنة ريكيتش من البوسنة والهرسك، التي لم تستطع التصدي لليسيا التي كانت الأقوى بدنيا وتكتيكيا رغم أن تجربتها الاحترافية قصيرة، لا تتعدى سنتين، إلا أنها تحمل في رصيدها 13 منازلة دون هزيمة، وتعادلين، وهزيمة واحدة فقط.
البطلة الفرنسية تمكنت من حسم المنازلة في الجولة الثامنة بواسطة الضربة القاضية.
وقالت بعد المنازلة القوبة "المواجهة لم تكن سهلة امام منافستي لأنها خلقت لي الكثير من الصعوبات لكن رغم ذلك عرفت كيف أتفادى ضرباتها وما ساعدني على ذلك حركتي السريعة على الحلبة أنا سعيدة جدا جدا لأنني أسقطتها مرتين وفزت بالضربة القاضية مستقبلا سأعمل جاهدا من أجل الحصول على ألقاب عالمية جديدة ".
وكانت ثاني أهم منازلة خلال هذه السهرة تلك التي خاضها الفرنسي صامويل كادجي الكاميروني ألأصل ضد التشيكي فاسيل ديكار من أجل الحصول على حزام ما بين القارات.
المواجهة بين البطلين كانت متكافئة ومتعادلة حتى جولتها التاسعة، حيث عرف الملاكم التشيكي كيف يوجه العديد من الضربات المتتالية ما تسبب في سقوط كادجي وإعلانه بطلا لما بين القارات في وزن الثقيل الخفيف.
وعن بقية نتائج منازلات السهرة:
ماكسونس داماري (فرنسا) فاز على دافيت مالكومياني (جورجيا).
احمد الحموي (فرنسا) فاز على جيورجي بيلياتزي (جورجيا).
ريان ايماسعودات (فرنسا) فاز على سارجون تيبو (فرنسا).
جبريل كوب (فرنسا) فاز على غوغا خولوخيا (جورجيا).
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