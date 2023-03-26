استبعاد ملاكمة جزائرية قبل نهائي وزن 66 كلغ من بطولة العالم بسبب هرمون ذكوري

حُرِمَت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف من خوض نهائي وزن 66 كلغ في بطولة العالم المقامة في نيودلهي والذي كان مقرراً الأحد، وذلك بسبب "عدم استيفاء معايير" الأهلية وفق الاتحاد الدولي للعبة. وكان من المفترض أن تتواجه خليف في النهائي مع الصينية يانغ لي، لكنها فوجئت بقرار استبعادها.

ونشر الاتحاد الجزائري للملاكمة خبر استبعاد إيمان خليف في حسابه على فيسبوك من دون التعمّق في الأسباب، قائلاً "الاتحاد الدولي للملاكمة يمنع الملاكمة الجزائرية إيمان خليف من المشاركة في بطولة العالم لأسباب صحية".

وبرر الاتحاد الدولي قراره لوكالة فرانس برس، قائلاً "تم استبعاد ملاكمة من الجزائر إيمان خليف من بطولة العالم أي بي أيه للملاكمة بسبب عدم استيفاء معايير الأهلية. وبسبب الإقصاء، ستخوض الملاكمة التايلاندية جانجايم سوانافينغ نهائي فئة 66 كلغ".

وتابع: "يتمسك أي بي أيه بقواعده ولوائحه بالإضافة الى الخصوصية الشخصية والطبية للرياضيين، وبالتالي لا يمكن لـ أي بي أيه أن يكشف عن (تفاصيل) هذا الخرق لمعايير الأهلية".

ونشرت خليف مقطع فيديو بعد قرار استبعادها، قالت فيه "لسوء الحظ، علمت بالأمس أنه ليس باستطاعتي خوض النهائي... ما زلت فخورة بنفسي لأني رفعت علم بلادي. هذه مؤامرة بالنسبة لي... القول إني أملك صفات وقدرات لا تؤهلني لمنازلة السيدات غير منطقي...".

وشددت خليف: "ما زلت فخورة برفع علم بلادي عالياً... هذه مؤامرة. هناك أطراف تآمرت على الجزائر حتى لا يرفرف علم بلادنا عالياً ولا نحرز الميدالية الذهبية". وأشارت إلى أنها "أجريت 4 منازلات من دون مشكلة... بعد كل ذلك يقولون لي هذا الكلام، أتأسف بشدة على هذا القرار... إنها مؤامرة كبيرة".