الملاكمة: ليسيا بودرسة من أصول جزائرية تنافس من أجل اللقب العالمي في وزن الريشة في مدينة ليل

ستكون مدينة ليل شمالي فرنسا السبت مسرحا لفعاليات البطولة العالمية للملاكمة التي تنظمها مؤسسة الملاكمة العالمية التي تعتبر واحدة من الجمعيات التابعة للاتحاد الدولي للملاكمة.
السهرة الرياضية ستعرف مشاركة البطلة الأوروبية ليسيا بودرسة فرنسية من أصول جزائرية تطمح للحصول على اللقب العالمي في وزن الريشة خلال المنازلة التي تجمعها بالبوسنية حسنة تيكيتش.
ليسيا بودرسة التي دخلت عالم الاحتراف منذ سنتين فقط تمكنت من أن تصبح بطلة فرنسا في وزن الريشة في 2016 وبطلة أوروبية في 2017
وخاضت ليسيا لحد أن 15 منازلة، فازت خلالها ب 12 بالضربة القاضية، وانهزمت في واحدة وتعادلت في اثنتين. وفي المقابل خاضت منافستها تيكيتش 17 منازلة فازت في 10 منازلات بالضربة القاضية وانهزمت في 7 مواجهات.
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وفي وزن الثقيل الخفيف يأمل الفرنسي سامويل كادجي من أصول كاميرونية بطل بلجيكا في الوزن الثقيل الخفيف وألمانيا في الوزن الثقيل في الحصول على حزام دولي يسمح له في المستقبل بالمنافسة على اللقب العالمي في هذه الفئة.
وسيكون خصم كادجي الذي لم يسبق له الانهزام في ال 12 منازلة (10 بالضربة القاضية) التي خاضها لحد الآن التشيكي فاسيل دوكار الذي يحمل في مسيرته 6 مواجهات دولية فاز خلالها ب 5 بالضربة القاضية وخسر في واحدة.
وستعرف هذه البطولة إجراء أربع مواجهات أخرى يهدف من خلالها المتنافسون إلى تحسين مكانتهم في الترتيب العالمي حتى يتسنى لهم المنافسة على الألقاب العالمية التي تنظمها مختلف الجمعيات الدولية التابعة لاتحاد اللعبة
برنامج السهرة:
ماكسونس داماري (فرنسا) يلاكم ضد دافيت ميكونياني (جورجيا)
أحمد الحموي (فرنسا) بطل بلجيكا يلاكم ضد جورجي بلايدزي (جورجيا)
ليسيا بودرسة (فرنسا) تلاكم ضد حسنة تيكيتش (البوسنة)
رايان إيماسودات (فرنسا) يلاكم ضد سارجن تيبو (فرنسا)
ساموييل كادجي (فرنسا) يلاكم ضد فاسيل دوكار(التشيك)