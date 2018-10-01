وفاة الفرنسي - اللبناني مؤلف كتاب "الإسلام ضد الإسلام"

توفي فجر اليوم أنطوان صفير، الصحفي السياسي المتخصص بقضايا العالمين العربي والإسلامي، عن عمر يناهز السبعين عاما.
صفير الفرنسي من أصول لبنانية ويعتبر جسرا بين العالمين الشرقي والغربي، تحدث عن الإسلام ووجوهه المختلفة وتاريخه، من خلال ثقافته ومعرفته العميقة.
ولد صفير في بيروت عام 1948، شغل منصب رئيس قسم الشؤون الخارجية في صحيفة L'orient-Le jour اللبنانية الناطقة بالفرنسية، حتى عام 1976. ويعتبر صفير مستشارا لقناة Europe 1، حول قضايا الشرق الأوسط.
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كما عمل مراسلا لصحيفتي بيلغرام وذو كروس، في منتصف الثمانينات، ألف حوالي عشرين كتابا، حول العالم العربي والإسلام.
اتهم بتقاربه مع نظام بن علي الرئيس السابق لتونس، بعد تأليفه كتاب "تونس أرض المفارقات" الذي نشر عام 2006.
ثم ألف كتاب "الإسلام ضد الإسلام، الحرب اللامتناهية بين السنة والشيعة" عام 2012، حيث عنه بجائزة كتاب حقوق الإنسان.
عام 2005، أطلق مع جان ميشيل كويارديه مرصد فرنسا الكبير، المتخصص بالعلمانية، والذي أجرى عدة دراسات من أجل تعزيز مبدأ العلمانية كمنظومة للجمهورية.
ترأس المعهد الحر لدراسة العلاقات الدولية عام 2014، وحاز على وسام جوق الشرف برتبة فارس.