وفاة الفرنسي - اللبناني مؤلف كتاب "الإسلام ضد الإسلام"

توفي فجر اليوم أنطوان صفير، الصحفي السياسي المتخصص بقضايا العالمين العربي والإسلامي، عن عمر يناهز السبعين عاما.

صفير الفرنسي من أصول لبنانية ويعتبر جسرا بين العالمين الشرقي والغربي، تحدث عن الإسلام ووجوهه المختلفة وتاريخه، من خلال ثقافته ومعرفته العميقة.

ولد صفير في بيروت عام 1948، شغل منصب رئيس قسم الشؤون الخارجية في صحيفة L'orient-Le jour اللبنانية الناطقة بالفرنسية، حتى عام 1976. ويعتبر صفير مستشارا لقناة Europe 1، حول قضايا الشرق الأوسط.