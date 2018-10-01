أعلنت اللجنة الانتخابية في مقدونيا الأحد أن نسبة الموافقة في الاستفتاء على الاسم الجديد للبلاد "جمهورية مقدونيا الشمالية" بلغت 90 بالمئة، في خطوة تاريخية لإنهاء نزاع دبلوماسي قديم مع اليونان والتقارب مع الاتحاد الأوروبي. وبلغت نسبة المشاركة نحو الثلث، بحسب الأرقام الرسمية.
90 بالمئة من التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء على تغيير اسم مقدونيا
90 بالمئة من التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء على تغيير اسم مقدونيا
وبعد فرز نحو 43,57 بالمئة من أوراق الاقتراع، بلغت نسبة التصويت ب"نعم" 90,72 بالمئة مقابل 6,26 بالمئة، حسبما أعلنت اللجنة.
وتأمل مقدونيا البلد الفقير الواقع في البلقان الذي دفع ثمنا باهظا لعزلته، في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي وهو أمر يعتبره كثيرون خطوة نحو استقرار البلاد وازدهارها.
والاستفتاء من بين آخر العقبات أمام اتفاق توصلت إليه مقدونيا مع اليونان في يونيو /حزيران المنصرم لتسوية خلاف بينهما حال دون انضمام مقدونيا للمؤسسات الغربية الكبرى منذ انفصالها عن يوغوسلافيا السابقة عام 1991.
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وكانت اليونان قد صوتت ضد انضمام مقدونيا إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، إذ أنها تضم إقليما شماليا بنفس اسم مقدونيا، وأرغمت جارتها الشمالية على الانضمام للأمم المتحدة تحت اسم جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة.
ويقول رئيس وزراء مقدونيا زوران زائيف إن قبول الاسم الجديد ثمن يستحق الدفع من أجل الانضمام للاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي ولكن المعارضين القوميين يقولون إن ذلك سيقوض الهوية العرقية للسكان السلاف الذين يمثلون الأغلبية في البلاد.