ثوان قليلة وقرار شجاع حولوا ضابط توجيه الطيران إلى بطل في إندونيسيا

عندما بدأ برج المراقبة بالانهيار ركض الجميع للخارج، لكن أغونغ بقي في مكانه ليتأكد من أن الطائرة الأخيرة التي بقيت على المدرج سوف تقلع بأمان.

تحول الشاب الأندونيسي أنطونيوس غونوان أغونغ إلى بطل حقيقي حين قام بالتضحية بحياته أثناء قيامه بعمله في برج المراقبة في مطار موتيارا القريب من مدينة بالو الأندونيسية، والتي تعرضت مؤخرا لزلزال عنيف بلغت شدته 7.5 درجة، وأسفر حتى الآن عن مقتل مايزيد عن 800 شخصا.

أغونغ الذي يبلغ من العمر 21 عاما يعمل كضابط توجيه لحركة الطيران في برج مراقبة المطار، كان على رأس عمله حين ضربت الهزة الأرضية المكان الجمعة وأدت إلى تصدع جدران البرج، وهرع الجميع للخارج حيث كان جليا أن تلك التصدعات سوف تسبب انهيار المبنى في أي لحظة.