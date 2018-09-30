مسؤول رسمي: عدد ضحايا الزلزال وتسونامي في إندونيسيا وصل إلى 832 قتيلا

أظهرت لقطات فيديو مصورة بكاميرا مثبتة على طائرة بدون طيار لقطات مأساوية للدمار الهائل الذي خلفه زلزال ضرب جزيرة سولاويسي في إندونيسيا وموجات المد العاتية (تسونامي).

مسؤول رمسي في هيئة الإاثة قال ان عدد القتلى وصل إلى 832 شخصا بينما توقعت السلطات ارتفاعا كبيرا في عدد القتلى يوم الأحد مع وصول الأنباء من المناطق النائية، بينما أفادت أنباء أخرى أن عشرات الأشخاص ما يزالون تحت أنقاض فندق ومركز تجاري في مدينة بالو التي ضربتها أمواج يصل ارتفاعها إلى ستة أمتار عقب الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 درجة.

رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث ويليم رامبانجيلي قال للصحفيين السبت إن عدد القتلى في مدينة بالو وصل إلى 420 شخصا، ونقل موقع كومباس الإخباري الإلكتروني عنه قوله "تشير التقديرات إلى أن هناك 10000 لاجئ في 50 نقطة في المدينة.