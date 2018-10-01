أعلنت الجهة المانحة لجائزة نوبل الاثنين فوز جيمس أليسون وتاسوكو هونجو بجائزة نوبل للطب لعام 2018 لاكتشافاتهما التي أدت إلى تحقيق تقدم في علاج السرطان. وقالت جمعية نوبل في معهد كارولينسكا بالسويد في بيان "أوضح أليسون وهونجو كيف يمكن استغلال استراتيجيات مختلفة لتثبيط كوابح الجهاز المناعي في علاج السرطان".
عاجل
فوز جيمس أليسون وتاسوكو هونجو بنوبل للطب عن أبحاثهما في مجال السرطان
تقرأ الآن:
فوز جيمس أليسون وتاسوكو هونجو بنوبل للطب عن أبحاثهما في مجال السرطان
وجائزة نوبل للطب هي أول جوائز نوبل التي تمنح كل عام، وتبلغ قيمتها تسعة ملايين كرونة سويدية (مليون دولار).
اقرأ أيضا على يورونيوز:
شاهد: الكلاب تركب الأمواج في مسابقة عالمية في كاليفورنيا
شاهد: أول شبلين لنوعية نادرة من الأسود يولدا عن طريق التلقيح الصناعي
عرض عائم للأزياء في نهر السين بباريس بمشاركة نجمات سينمائيات