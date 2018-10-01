شاهد: طريقة مبتكرة لمساعدة النساء على التبول دون الجلوس على المرحاض

ابتكرت فتاة هندية تدعى فيدي مالا، تبلغ من العمر 34 عاما، طريقة جديدة لمساعدة النساء على التبول في الأماكن العامة دون الحاجة إلى لمس المراحيض المعبئة بالبكتيريا الضارة والتي غالبا ما يشتكي سكان الهند من قلة نظافتها.
الفتاة الهندية راودتها الفكرة حين شعرت بالحاجة الملحة للذهاب إلى المرحاض فهرعت إلى أقرب دورة مياه بالقرب من نيودلهي في الهند.
حين دخلت دورة المياه شعرت مالا بالغثيان بسبب الراحئة الكريهة والفضلات المنتشرة في المكان، فقررت عدم لمس أي شئ تجنبا للأمراض المعدية وبعدها قررت ابتكار أول جهاز للتبول في الهند، وأطلقت عليه اسم PeeBuddy، وهو عبارة عن قطعة من الورق المقوى (الكرتون) مغلفة بطبقة مقاومة للماء لمساعدة النساء على التبول دون الحاجة إلى الجلوس على المرحاض مثلهم كمثل الرجال.
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إن استخدام المراحيض غير النظيفة، بالإضافة إلى شرب الماء بكميات غير كافية أو الاحتفاظ بالبول لفترة طويلة داخل المثانة يشكل خطرا على صحة النساء ويجعلهن أكثر عرضة للإصابة بالتهابات المسالك البولية، وهي شكوى ملحة لدى الهنديات التي أقر نصفهن الإصابة بهذا المرض على الأقل مرة واحدة.
وقال انسو جندال طبيب أمراض النساء في الهند إن المراحيض الهندية "هي أرض خصبة للعدوى".
وانتشرت الفكرة سابقا في الولايات المتحدة الأمريكية تم مسمى GOGIRL والتي يبلغ تكلفتها 9.99 دولارا للجهاز الواحد، بينما تبلغ تكلفة العشر عبوات من PeeBuddy ما ساوي ثلاثة دولارات أمريكية.
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