الاتحاد الأوروبي يبدأ بإجراء تأديبي ضدّ نادي مانشستر يونايتد

أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم يوم الاربعاء انه وجه الاتهام لمانشستر يونايتد الانجليزي بسبب وصوله متأخرا لخوض مباراته أمام ضيفه فالنسيا في دوري ابطال أوروبا يوم الثلاثاء.
وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن حافلة فريق يونايتد توقفت بسبب الزحام المروري في طريقها لملعب أولد ترافورد ووصلت قبل 45 دقيقة فقط على انطلاق المباراة التي اقيمت ضمن المجموعة الثامنة والتي تأخر انطلاقها لمدة خمس دقائق أيضاً.
واضاف الاتحاد الاوروبي انه فتح تحقيقا انضباطياً ضد الفريق الانجليزي بسبب "وصول الفريق متأخرا" و"تأخر انطلاق المباراة".
وتابع الاتحاد القاري أنه تم توجيه الاتهام لفالنسيا أيضاً فيما يتعلق بتأخر انطلاق اللقاء اضافة لوجود "مخالفة تتعلق بملابس الفريق" واشعال جماهيره لألعاب نارية.
وزادت رابع مباراة على التوالي ليونايتد دون انتصار من الضغوط الواقعة على جوزيه مورينيو مدرب الفريق الذي بدا كشخص فاقد الثقة عقب نهاية اللقاء.
يذكر أخيراً أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي بين الطرفين.