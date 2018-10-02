يونكر-بريكست: لن تهبط الطائرات البريطانية على مطارات أوروبا "إذا سارت الأمور بشكل خاطئ"

قال جان كلاود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، في منتدى عام في مدينة فرايبورغ الألمانية، الاثنين، إن النقاش في بريطانيا حول مغادرتها الاتحاد الأوروبي ما زال بعيدا عن الواقع، محذرا من إمكانية عدم هبوط الطائرات البريطانية داخل بلدان الاتحاد "إذا حدث شيء خاطئ".
وقال يونكر أمام الحاضرين الذين كانوا بالآلاف: "لدي انطباع أحيانا بأن البريطانيين يعتقدون أننا نحن الذين نستقيل من بريطانيا، لكن الأمر على النقيض تماما".
مضيفا أن الرأي العام البريطاني لم يحصل على معلومات كافية حول بريكست على الإطلاق.
لن تهبط الطائرات البريطانية؟
وحذّر يونكر من أنه "إذا حدث أي شيء خاطئ، فلن تتمكن الطائرات البريطانية من الهبوط على أرض القارة. لم يكن الناس يعرفون ذلك، وربما كان ينبغي إخبارهم مسبقا".
و ردّا على سؤال حول إمكانية إجراء تصويت بريطاني ثان على عضوية الاتحاد الاوروبي، قال يونكر: "لم يكن هناك أبدا استفتاء حقيقي بمعلومات كافية في بريطانيا"، وأردف قائلا: "البريطانيون، بما فيهم وزراء الحكومة، يكتشفون الآن فقط عدد القضايا التي يثيرها بريكست".
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كما قال يونكر إن بريكست "قضية من الماضي"، وإنه لطالما أراد التعامل مع مستقبل الاتحاد الأوروبي وأعضائه الـ27.