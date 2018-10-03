ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شارك في مخالفات ضريبية شملت حالات احتيال ساعد خلالها هو وأشقاؤه والديهم على التهرب من الضرائب.
نيويورك تايمز: ترامب متورط في مخالفات ضريبية وهو ليس عصاميا كما يدّعي
نيويورك تايمز: ترامب متورط في مخالفات ضريبية وهو ليس عصاميا كما يدّعي
واستشهدت الصحيفة في ذلك بأكثر من 200 إقرار ضريبي حصلت عليها.
وأظهر تحقيق الصحيفة الذي أجرته بناء على "مجموعة هائلة" من الإقرارات الضريبية السرية والسجلات المالية أن ترامب حصل من نشاط والده العقاري على ما يساوي حاليا ما لا يقل عن 413 مليون دولار.
وأبلغ تشارلز هاردر محامي ترامب الصحيفة بأن التقرير غير دقيق.
وعن ثروة ترامب، أشار تحقيق النيويورك تايمز إلى أن الرئيس الأمريكي الذي طالما قدم نفسه على أنه رجل عصامي فإنه قد وُهب أو ورِث جزءاً كبيرا من ممتلكات والده العقارية وهي ثروة تقدر ب413 مليون دولار في الوقت الحالي.
وكان ترامب قد أكد أثناء حملته الانتخابية في فبراير شباط عام 2016 أنه حصل على قرض صغير من والده وأسس شركة لتصبح ثورته بعد ذلك بمليارات الدولارات. وقال المرشح للرئاسة آنذاك إنه أخذ قرضا "صغيرا جدا" ثم بنى ما وصفها بالامبراطورية الكبيرة قبل أن يسدد القرض لوالده على حد زعمه.
وتعليقا عما كشفته الصحيفة قالت بيت شابيرو كوفمان وهي موظفة سابقة في وزارة الخزانة الأمريكية في تصريح أدلت به لشبكة سي بي اس الأمريكية: "إذا لم يبلغوا (وتقصد ترامب وأشقاءه) عن تلقي هبات وعطايا فهم إذًا لم يدفعوا الضرائب المستحقة بالكامل وهذا طبعا أمر سيسترعي اهتمام سلطات الضرائب في مدينة نيويورك والسلطات الفدرالية أيضا".