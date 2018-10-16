فنان أمريكي يتفاجأ بتعليق لوحته "النادي الجمهوري" داخل البيت الأبيض

دونالد ترامب وأبراهام لنكولن وريتشارد نيكسون يدخلون حانة.. هذه ليست بداية نكتة، بل موضوع آخر لوحات الفنان، آندي توماس، المعنونة بـ"النادي الجمهوري"، والمعلقة داخل البيت الأبيض.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تظهر وجود اللواحة داخل البيت الأبيض، خلال برنامج "60 دقيقة" الذي استضاف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الأحد.
وفي مقابلة على قناة "إن بي سي" الإخبارية، قال توماس إنه صُدم برؤية لوحته معلقة داخل البيت الأبيض.
الفنان الذي يعيش في ولاية ميزوري الأمريكية، قال إنه كان بصدد مشاهدة مباراة كرة قدم، حين حدثته زوجته عن تداول الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ترامب يتناول كأسا..
واللوحة هي لمشهد خيالي رسمه توماس، حيث تظهر ترامب يتناول كأسا برفقة رؤساء الولايات المتحدة السابقين: لنكولن وبوش الأب والابن وروزفلت وأيزنهاور وفورد وريغان.
كما أن اللوحة جزء من سلسلة لوحات يعمل عليها الفنان الأمريكي، وموضعتها الرئيسية هي وضع شخصيات تاريخية واجتماعية في سياقات مختلفة.
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أما عن كيفية وصول اللوحة إلى البيت الأبيض، فقال توماس إنه النائب الجمهوري داريل عيسى سلمها لترامب.
وبعد يومين، بحسب الفنان، اتصل به الرئيس الأمريكي وشكره على اللوحة، لكنه قال إنه لم يتوقع أن يتم تعليقها، وشعر بالسعادة عندما رآها في البرنامج.