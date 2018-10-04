أوروبا: أعداد المهاجرين عادت كما كانت عام 2010.. لكن أعداد الغرقى ما تزال كبيرة

عام 2018، تقلصت أعداد المهاجرين الذين دخلوا الاتحاد الأوروبي، مقارنة بالسنوات الماضية، بحسب ما يقول مركز "يوروستات" المتخصص بالأحصائيات داخل التكتل الأوروبي.

ولقياس تدفق المهاجرين إلى أوروبا، يقول المركز إن الأرقام تضاءلت بشكل كبير من مطلع صيف عام 2016، بعد أن كانت قد وصلت إلى ذروتها عام 2015.

ويضيف أن هذا الانخفاض تقلص إلى ما كان عليه الحال في كانون الثاني/يناير، عام 2010.

سوريا وأفغانستان والعراق

وتشير أرقام يوروستات إلى أن النسبة الأكبر لطالبي اللجوء، عام 2018، بحسب البلدان، كانت من سوريا (13%)، تليها أفغانستان (7%)، ثم العراق (6%).