السفير السعودي في تركيا: ليست لدينا معلومات عن خاشقجي

أشار تلفزيون "إن تي في" التركي إلى أنّ السفير السعودي في تركيا أبلغ مسؤولين أتراكا أنه ليست لديه معلومات عن الصحفي جمال خاشقجي، الذي أبُلغ عن اختفائه بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول قبل يومين.
وذكر التلفزيون أن السفير قال لمسؤولي الخارجية التركية خلال محادثات في الوزارة إنه سيبلغهم بمجرد حصوله على أي معلومات.
للمزيد:
الأمم المتحدة: المعارضة لا تزال غير مقبولة في السعودية
محقق: السعودية تقمع المعارضة بقانون مكافحة الإرهاب
ونسب إلى يافوز سليم كيران نائب وزير الخارجية قوله للسفير، الذي استدعي للوزارة يوم الأربعاء، إنه ينبغي توضيح ملابسات المسألة على الفور.