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السفير السعودي في تركيا: ليست لدينا معلومات عن خاشقجي

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السفير السعودي في تركيا: ليست لدينا معلومات عن خاشقجي

السفير السعودي في تركيا: ليست لدينا معلومات عن خاشقجي
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(Reuters)
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أشار تلفزيون "إن تي في" التركي إلى أنّ السفير السعودي في تركيا أبلغ مسؤولين أتراكا أنه ليست لديه معلومات عن الصحفي جمال خاشقجي، الذي أبُلغ عن اختفائه بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول قبل يومين.

وذكر التلفزيون أن السفير قال لمسؤولي الخارجية التركية خلال محادثات في الوزارة إنه سيبلغهم بمجرد حصوله على أي معلومات.

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ونسب إلى يافوز سليم كيران نائب وزير الخارجية قوله للسفير، الذي استدعي للوزارة يوم الأربعاء، إنه ينبغي توضيح ملابسات المسألة على الفور.

وفي سياق متصل أكدت وزارة الخارجية السعودية أنّ مسؤولا سعوديا كبيرا استقبل السفير التركي في الرياض لإجراء محادثات هذا الخميس بعد يوم من استدعاء وزارة الخارجية التركية لسفير الرياض بشأن اختفاء صحفي سعودي معارض. وأضافت الوزارة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أنّ عادل مرداد وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية أجرى محادثات مع السفير التركي أردوغان كوك في العاصمة السعودية الرياض.