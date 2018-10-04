تقرير: تكلفة "بريكست" قد تتجاوز بكثير حاجز الـ39 مليار يورو

أما الأسباب، فلأن تعهدات الإنفاق وتكاليف التقاعد في الاتحاد الأوروبي قد راتفعت بعشرات الميارات منذ العام الماضي.

وتصر الحكومة البريطانية على أن تكلفة بريكست ستكون 39 مليار جنيه إسترليني، مع مدفوعات ينخفض معظمها سنويا حتى عام 2064.

لكن المفاوضين الأوروبيين لم يصادقوا أبدا على رقم محدد، مع تقدير أحد كبار المسئولين في الاتحاد الأوروبي في العام الماضي أن الرقم سيكون 53 مليارا.

جزء من تسوية

ووافقت لندن على دفع حصة من فواتير الاتحاد الأوروبي كجزء من تسوية الخروج من التكتل.

ووتفاوت المعطيات لأنها تستند إلى سلسلة معقدة من الحسابات والعوامل غير المؤكدة، بما في ذلك احتمال تخلف إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن سداد ديونها.

وتعكس الأرقام الجديدة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي الديون والالتزامات المتزايدة للتكتل، والتي ستضطر المملكة المتحدة إلى دفعها بعد بريكست.

وبلغت قيمة تعهدات الإنفاق 267 مليار يورو العام الماضي، مقارنة بـ 239 مليار يورو عام 2016.

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معضلة الحدود الإيرلندية

وتأتي هذه الأخبار في وقت حاسم من مفاوضات بريكست، فهناك تقارير تتحدث عن أن خطة رئيس الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، لحل معضلة الحدود الإيرلندية، تتمثل في الإبقاء على كامل المملكة المتحدة ضمن منطقة الجمارك الموحدة، مع الإبقاء على ارتباط إيرلندا الشمالية بقواعد السوق الأحادية، بحسب تقرير نشره "تيليغراف".

وفيما من المحتمل أن تُحل معضلة العضوية في منطقة الجمارك المشتركة بإجراءات مؤقتة، إلا أنه من غيرالواضح قدرة ماي على إقناع مناصري بريكست ورفاقها في الحزب بهذه الخطة. وبدون دعم هؤلاء، فإن الاتفاق قد يرفض في البرلمان.