"العدل" الأوروبية: لبريطانيا الحق في طلب تسليم مشتبه بهم من دول الاتحاد حتى بعد "بريكست"

أقرت محكمة العدل الأوروبية، الأربعاء، بإمكانية طلب بريطانيا تسليم مشتبه بهم من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، حتى بعد خروجها من التكتل، "بريكست"، في آذار/مارس القادم.

ويأتي قرار المحكمة، ومقرها لوكسمبورغ، في سياق محاكمة شخص في بريطانيا في الوقت الحالي، إثر اتهامه بالقتل وإضرام النار والاغتصاب، وتوقيفه بإيرلندا، بعد إصدار مذكرتي توقيف أوروبيتين بحقه.

وتقدم الشخص باستئناف على قرار تسليمة مقدما مبررات، من بينها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فأحالت محكمو إيرلندية القضية إلى محكمة العدل الأوروبية طلبا للمشورة.

قضاة المحكمة، بدورهم، ردوا بالقول إن المملكة المتحدة ما تزال ملتزمة، بصورة كاملة، بقوانين الاتحاد الأوروبي وبمبادئ "الثقة والاعتراف المتبادليْن"، والتي تشكل الأساس لنظام "مذكرات التوقيف الأوروبية".