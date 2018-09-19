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مكتب بروكسل

"العدل" الأوروبية: لبريطانيا الحق في طلب تسليم مشتبه بهم من دول الاتحاد حتى بعد "بريكست"

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"العدل" الأوروبية: لبريطانيا الحق في طلب تسليم مشتبه بهم من دول الاتحاد حتى بعد "بريكست"

محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ
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رويترز
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أقرت محكمة العدل الأوروبية، الأربعاء، بإمكانية طلب بريطانيا تسليم مشتبه بهم من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، حتى بعد خروجها من التكتل، "بريكست"، في آذار/مارس القادم.

ويأتي قرار المحكمة، ومقرها لوكسمبورغ، في سياق محاكمة شخص في بريطانيا في الوقت الحالي، إثر اتهامه بالقتل وإضرام النار والاغتصاب، وتوقيفه بإيرلندا، بعد إصدار مذكرتي توقيف أوروبيتين بحقه.

وتقدم الشخص باستئناف على قرار تسليمة مقدما مبررات، من بينها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فأحالت محكمو إيرلندية القضية إلى محكمة العدل الأوروبية طلبا للمشورة.

قضاة المحكمة، بدورهم، ردوا بالقول إن المملكة المتحدة ما تزال ملتزمة، بصورة كاملة، بقوانين الاتحاد الأوروبي وبمبادئ "الثقة والاعتراف المتبادليْن"، والتي تشكل الأساس لنظام "مذكرات التوقيف الأوروبية".

كما أشارت المحكمة إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "لا يشكّل ظرفا استثنائيا" يمكن أن يبرر رفض تنفيذ أمر قضائي. كما أن بريطانيا ستظل ملتزمة بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان، وهي اتفاقية غير مرتبطة بالاتحاد الأوروبي.

بالتالي، فإنه من المرجح أن يتم صون حقوق الشخص الموقوف وهو قيد الاحتجاز في بريطانيا.

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كما أوضحت المحكمة أن من حق إيرلندا رفض التسليم فقط في حالة "إذا ما ثبُت العكس"، مشددة على أن المحكمة الأيرلندية هي التي ستتخذ القرار في نهاية المطاف.