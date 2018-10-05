تسببت الأمطار الغزيرة التي تهاطلت الخميس على جزيرة صقلية في حدوث فيضانات شديدة في شوارع كاتانيا في إيطاليا. وأظهرت مقاطع الفيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي الشوارع التي عمتها سيول جارفة غمرت السيارات.
شاهد: أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات عارمة في صقلية
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شاهد: أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات عارمة في صقلية
وقالت وسائل الإعلام المحلية إن مصالح الأرصاد الجوية تتوقع أن تستمر هذه الاضطرابات الجوية الجمعة وأصدرت تحذيرا بذلك. وقررت السلطات في الجزيرة إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية الجمعة تفاديا لحدوث إصابات.
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