تقرير: 64% من الفرنسيين يعتقدون أن ماكرون غير قادر على تغيير أوروبا

على بعد أقل من ثمانية أشهر من انتخابات البرلمان الأوروبي، لا يزال الفرنسيون منقسمين حول المسألة الأوروبية، وتحديدا بين "مزاياها" و"عيوبها"، بحسب ما خلص إليه استطلاع أجراه مركز "إيلاب" الفرنسي.

ويرى تقرير المركز أن على الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن يقنع الفرنسيين حول أوروبا، إذ أن ما نسبته 24 في المئة منهم يعتقدون أن مزايا أوروبا أكثر من عيوبها.

وتظهر هذه النسبة انخفاضا بنسبة سبعة في المئة عن آخر استطلاع، في آذار/مارس عام 2017، فيما ارتفعت نسبة من يرون العكس واحدا في المئة، لتصبح 38.

وبين هذا وذاك، يرى ستة في المئة من الفرنسيين أن لأوروبا مزاياها وعيوبها على السواء.