أوكسفام تؤكد وجود انتهاكات لحقوق المرأة العاملة في أوروبا

أكدت منظمة إنسانية أوروبية أن نسبة إحتمال حصول المرأة على أجور منخفضة في دول الاتحاد الأوروبي هي ضعف النسبة فيما يتعلق بالعمال الرجال، مشيرة إلى أنه "يجب على المرأة في دول الاتحاد الأوروبي العمل أكثر من الرجل مدة 59 يوماً في العام لتحصل على ذات الأجر الذي يحصل عليه الرجل".

وأظهرت دراسة أجرتها منظمة "أوكسفام" البريطانية غير الحكومية أن نسبة احتمال حصول المرأة على رواتب منخفضة تبلغ 21.1 بالمائة، فيما النسبة تبلغ عند الرجال فقط 13.5 بالمائة، وذلك يعكس حقيقة أوضاع المرأة داخل مجتمعها، وفق ما أوضحته المنظمة.