كتاب تمت استعارته من مكتبة أميركية ولم يعد إلى رفوفها إلا بعد 84 سنة

أن يعود متأخراً خير من أن لا يعود أبداً... مقولة تنطبق على قصة كتاب استعارته فتاة في سن الحادية عشرة بولاية لويزيانا الأمريكية قبل 84 عاما لكن الكتاب لم يعد إلى رف المكتبة إلا بعد أكثر من ثمانية عقود.
كتاب "سبون ريفر أنثولوجي" وهو مجموعة قصص شعرية تحكي قصص خيال أدبي لوجهات نظر أناس ميتين، وهو من تأليف إدغار لي ماسترز ونشر في العام 1915.
وتم إخراج الكتاب من رفوف مكتبة "شريف ميموريال" وسجلت المكتبة إعارته في 14 نيسان عام 1934 بحسب ما نشر على فيسبوك الخاص بالمكتبة.
الجديد في الأمر أن ابن السيدة المستعيرة للكتاب أعاد النسخة الأحد الماضي وكتب ملاحظة أن الكتاب عثر عليه خلال تنظيف منزل والدته.
المكتبة قالت إن الكتاب أعيد خشن الأوراق أصفر اللون، واستعيض عن نسخته الورقية بنسخة صوتية مسجلة.
ولأن الكتاب استحوذ على اهتمام كبير منذ إعادته فقد أطلق عليه حباً لقب "سيلبرتي".
وقد تنازلت المكتبة عن غرامة رسوم إرجاع الكتب المتأخرة وتبلغ في حدها الأقصى ثلاثة دولارات، ولم تغرم الإبن الذي أعاد الكتاب بعد 84 سنة.