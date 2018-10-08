محكمة لندن العليا تمنع محاولة لإجراء قانوني بحقّ غوغل

حظرت المحكمة العليا في لندن، اليوم الإثنين، محاولة لاتخاذ إجراءات قانونية ضدّ الشركة المالكة للعملاق الأميركي "غوغل" وذلك بعد ادعاءات إنها استخدمت أجهزة أيفون الذكية لجمع معلومات عن نحو 4 ملايين مستخدم.
بحسب سكاي نيوز الأميركية، منعت محكمة لندن العليا محاولة لاتخاذ إجراء قانوني يعاقب ألفابت، الشركة التي تملك غوغل.
ويقول الادعاء إن غوغل قام بالتسلل بطريقة غير شرعية إلى أجهزة المستخدمين لجمع بيانات عنهم وذلك عبر الالتفاف على خصوصياتهم من خلال استخدام محرك البحث "سافاري" بين حزيران / يونيو 2011 وشباط / فبراير 2012.
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