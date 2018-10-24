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محكمة بريطانية ترفض تسليم متعامل سابق في بنك "إتش إس بي سي" للولايات المتحدة

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محكمة بريطانية ترفض تسليم متعامل سابق في بنك "إتش إس بي سي" للولايات المتحدة

محكمة بريطانية ترفض تسليم متعامل سابق في بنك "إتش إس بي سي" للولايات المتحدة
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رفضت المحكمة العليا في بريطانيا، استئنافاً قدّم من قبل مدعين عامين أمريكيين، يسعون من خلاله إلى تسليمهم ستيوارت سكوت، المتعامل السابق في بنك HSBC، والذي يواجه اتهامات بالاحتيال -هو وزميل له- على العميل Cairn Energy في تجارة العملات، بقيمة 3.5 مليار دولار في عام 2011.

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وفي رسالة وجهت للقاضي الأمريكي الذي يتولى قضية سكوت، قال ممثلو الادعاء الفيدرالي في بروكلين:"تم استنفاد جميع طرق الاستئناف".