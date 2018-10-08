قالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم إن وليام نوردهاوس وبول رومر فازا بجائزة نوبل في الاقتصاد للعام 2018، عن جهودهما لإدماج تغير المناخ والابتكار التكنولوجي داخل تحليلات الاقتصاد الكلي.
منح جائزة نوبل للاقتصاد للأميركيين وليام د. نوردهاوس وبول أم. رومر
منح جائزة نوبل للاقتصاد للأميركيين وليام د. نوردهاوس وبول أم. رومر
وقالت الأكاديمية في بيان "وسعت نتائج أبحاثهما نطاق التحليل الاقتصادي بشكل كبير، عن طريق بناء نماذج تشرح كيف يتفاعل اقتصاد السوق مع الطبيعة والمعرفة".
بدأ منح جائزة نوبل في الاقتصاد، البالغة قيمتها تسعة ملايين كرونة سويدية (مليون دولار)، في 1968 وهي ليست من الجوائز الخمس الأصلية التي نصت عليها وصية رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في 1895.
وجائزة نوبل للاقتصاد تحمل رسمياً اسم "جائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية في ذكرى ألفرد نوبل" وتخضع لنفس القواعد مثل الجوائز الأخرى.
ومع إعلان منح نوبل للاقتصاد تختتم جوائز نوبل بعد منح جائزة نوبل للسلام الجمعة الماضية إلى الطبيب الكونغولي دينيس موكويغي، والفتاة الإيزيدية ناديا مراد الضحية السابقة لتنظيم "الدولة الإسلامية"، تكريما لجهودهما في مكافحة العنف الجنسي المستخدم كـ"سلاح حرب" في النزاعات حول العالم.
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وافتتح موسم نوبل 2018 الاثنين الماضي في ستوكهولم مع منح جائزة الطب لعالمي المناعة الأميركي جيمس ب. أليسون، والياباني تاسوكو هونجو لإحداثهما ثورة في علاج السرطان.
والثلاثاء فاز ثلاثة علماء بنوبل الفيزياء لاكتشافاتهم في مجال فيزياء الليزر التي مهدت الطريق، أمام تصميم أدوات دقيقة متطورة تستخدم في جراحات العين وفي الصناعة.
أما نوبل الكيمياء فذهبت الأربعاء إلى الأميركية فرانسيس اتش. أرنولد ومواطنها جورج ب. سميث والبريطاني غريغوري ب. وينتر لأعمالهم حول التطور الموجه والأجسام المضادة والببتيدات التي سمحت "بتسخير مبادئ نظرية التطور" لأغراض علاجية وصناعية.