دول الاتحاد الأوروبي تواجه معضلة تنظيم الانبعاثات الكربونية من السيارات

يسعى وزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي إلى التوصل لحل وسط، اليوم الثلاثاء، بشأن مستوى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات والشاحنات الصغيرة، مع تحذير ألمانيا بأن تحديد أهداف صارمة جدا قد يلحق ضرراً بالصناعة ويؤدي إلى فقد أشخاص وظائفهم.

وفي صدام بين المخاوف بشأن الخطر البيئي الذي تمثله الانبعاثات والقدرة على المنافسة في مجال الصناعة ما زالت حكومات الاتحاد الأوروبي منقسمة على نفسها قبل محادثات بشأن القيود التي سيتم فرضها في 2030 على شركات صناعة السيارات القوية في أوروبا.