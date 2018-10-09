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المملكة العربية السعودية

"السعودية" للطيران ترفض ركوب مسافر على متن إحدى طائراتها والسبب.. سرواله القصير!

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"السعودية" للطيران ترفض ركوب مسافر على متن إحدى طائراتها والسبب.. سرواله القصير!

"السعودية" للطيران ترفض ركوب مسافر على متن إحدى طائراتها والسبب.. سرواله القصير!
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رويترز: @ Copyright
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حسب مجلة "فوربس" لم تتردد شركة الخطوط الجوية السعودية منذ أيام في منع رجل أعمال يدعى جوردان بيشوب من السفر على متنها بحجة ارتدائه سروالا قصيرا. بيشوب كان ينوي التنقل من العاصمة الإندونيسية جاكرتا إلى مدينة إسطنبول التركية عبر العاصمة السعودية الرياض، ولم يكن يعلم بقواعد ارتداء الملابس على متن الخطوط الجوية السعودية.

وأكد بيشوب لمجلة "فوربس" أن عمال الشركة قاموا بمنعه من ركوب الطائرة بعد انتهائه من الإجراءات الخاصة بالسفر بحجة ارتدائه لملابس غير لائقة، ولم تفلح المحاولات التي قام بها لإقناع عمال الشركة السعودية بالسماح له بالسفر بعد اقتراب موعد الرحلة، فما كان عليه إلا أن اشترى قطعة قماش طويلة تسمى بـ "السارونغ"، الذي يستخدمه الرجال والنساء في منطقة جنوب آسيا للف الخصر.

وتعتبر مسألة ارتداء الملابس اللائقة إحدى شروط قبول المسافرين على متن شركة الخطوط الجوية السعودية سواء بالنسبة للرجال أو النساء.

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Journalist name • Adel Dellal