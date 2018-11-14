282 راكبا تحدوا برد سيبيريا القارس لثلاثة أيام بسبب عطل في طائرتهم

أعادت طائرة تابعة لخطوط إيرفرانس الجوية الفرنسية كانت تسافر من باريس إلى شانغهاي توجيه رحلتها إلى روسيا بسبب ظهور رائحة دخان على متنها.

وفي شريط فيديو قام بتصويره هواة كانوا على متن الطائرة بعد هبوطها الاضطراري بأمان، ظهر الركاب يحتفلون في حانة في مدينة إيركوتسك في سيبيريا في 11 نوفمبر- تشرين الثاني.

الطائرة التي أقلعت من باريس في صباح يوم الأحد، تم تأجيل رحلتها المقررة بعد خروج المسافرين منها بأمر من السلطات الروسية وتم تأمين مأوى لهم للمبيت في إيركوتسك التي وصلت درجة الحرارة فيها إلى 20 درجة تحت الصفر، بحسب ما أشار إليه مصور مقطع الفيديو.