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روسيا

282 راكبا تحدوا برد سيبيريا القارس لثلاثة أيام بسبب عطل في طائرتهم

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282 راكبا تحدوا برد سيبيريا القارس لثلاثة أيام بسبب عطل في طائرتهم

282 راكبا تحدوا برد سيبيريا القارس لثلاثة أيام بسبب عطل في طائرتهم
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CORINNE LEE/ INSTAGRAM/@CORINNEINPARIS
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أعادت طائرة تابعة لخطوط إيرفرانس الجوية الفرنسية كانت تسافر من باريس إلى شانغهاي توجيه رحلتها إلى روسيا بسبب ظهور رائحة دخان على متنها.

وفي شريط فيديو قام بتصويره هواة كانوا على متن الطائرة بعد هبوطها الاضطراري بأمان، ظهر الركاب يحتفلون في حانة في مدينة إيركوتسك في سيبيريا في 11 نوفمبر- تشرين الثاني.

الطائرة التي أقلعت من باريس في صباح يوم الأحد، تم تأجيل رحلتها المقررة بعد خروج المسافرين منها بأمر من السلطات الروسية وتم تأمين مأوى لهم للمبيت في إيركوتسك التي وصلت درجة الحرارة فيها إلى 20 درجة تحت الصفر، بحسب ما أشار إليه مصور مقطع الفيديو.

واستطاعت الخطوط الجوية الفرنسية تأمين طائرة من نفس الطراز (بوينغ 777) لنقلهم إلى شنغهاي صباح اليوم التالي، ولكن لسوء الحظ تعرض الطائرة الثانية إلى عطل بسبب تسرب في نظام الحركة بينما كان المسافرون يصعدون على متنها. وتم نقلهم مجددا إلى المدينة للمبيت ريثما يتم إصلاح الطائرة.

تمكن المسافرون من الوصول لشانغهاي بعد أن قامت إيرفرانس بتأمين طائرة ثالثة لهم بعد ظهيرة يوم الأربعاء 14 نوفمبر- تشرين الثاني.

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