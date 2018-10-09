اليمنيون يعيدون تدوير القذائف والصواريخ لصناعة الخناجر والاستمرار بالعيش من حرفتهم... شاهدوا

الخنجر اليمني ليس فقط سلاحاً أبيض كما يسمى وإنما هو أيضاً تقليد لا يمكن التخلي عنه. إنه مكمّل لزي الرجل التراثي. تعرفوا على كيفية صناعته من شظايا القذائف والصواريخ...

لكن، بسبب غلاء مادة الفولاذ والتي تستخدم في صناعة الخناجر، ابتكر اليمنيون مصدراً لتأمين هذه المادة بأبخس الأسعار، لكنها في الواقع أغلاها ثمناً. فقيمتها تعادل قيمة المواطن اليمني الذي يقتل يومياً بقنابل التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضد جماعة الحوثيين.

وبما أنه يصعب على اليمنيين التخلي عن عاداتهم، وزينتهم التي تشير للشجاعة، فقد وجد حرفيون في العديد من المحافظات مثل محافظة حجة (شمال غربي اليمن)، في شظايا القنابل والصواريخ مادة للعيش منها. وقد يكونوا مساهمين دون قصد بحماية البيئة عبر إعادة تدوير مخلفات الاعتداءات.