أعلنت فرنسا إفراج الحوثيين (المعارضين لقوات الرئيس منصور عبد ربه منصور هادي) عن مواطنها البحار آلان غوما، المحتجز منذ ما يزيد عن أربعة أشهر في اليمن.
الحوثيون يفرجون عن مواطن فرنسي احتجزوه في اليمن
الحوثيون يفرجون عن مواطن فرنسي احتجزوه في اليمن
وقد رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعودة البحار أصيل منطقة بيزييه قريبا إلى فرنسا، دون إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن ظروف تحريره.
من جانبها بينت شقيقة غوما الموجودة في جهة أود جنوبي فرنسا أن شقيقها موجود في طائرة متوجهة إلى سلطنة عمان، لكن لم تحدد موعد عودته إلى بلاده.
من جانبها بينت كريستين شقيقة غوما الموجودة في جهة أود جنوبي فرنسا، أن شقيقها موجود في طائرة متوجهة إلى سلطنة عمان، لكنها لم تحدد موعد عودته إلى بلاده.
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وكان آلان غوما أوقفه الحوثيون في 3 يونيو/حزيران الماضي على متن قاربه الشراعي، عندما كان يحاول التزود بالماء ببلوغ ميناء الحديدة، التي تعرضت وقتها إلى هجوم عسكري غربي اليمن.
ومنذ ذلك الوقت احتجز آلان على أيدي الحوثيين الذين تدعمهم إيران، وهم يسيطرون على الحديدة وعلى العاصمة صنعاء، التي نقلوا إليها آلان غوما لاحقا.
وخلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي أعلنت عائلة غوما عن استياءها من تدهور حالة آلان الصحية، ودعت السلطات الفرنسية بألا تنساه.
من جانبه أثنى الرئيس الفرنسي في بيان على كل من ساهم في سراح غوما، مشيرا إلى جهود سلطان عمان الملك قابوس والسلطات العمانية وكذلك السعودية، لمساهمتهم في سراح البحار الفرنسي.