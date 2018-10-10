الصفدي ينفي أنباء إعادة فتح معبر نصيب مع سوريا

نفى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أنباء عن إعادة فتح المعبر الحدودي مع سوريا، وقال إن اللجان المختصة من الجانبين لاتزال تبحث الترتيبات العملية.

وقطع إغلاق معبر نصيب في عام 2015 ممراً تجارياً شديد الأهمية كانت تعبره يومياً مئات الشاحنات حاملة البضائع بين دوب الخليج وكل من تركيا ولبنان، في حركة تجارية تقدر قيمتها السنوية بعدة مليارات من الدولارات.

وبعد أسابيع من القصف المكثق وسنوات من الحصار المطبق، استعاد النظام السوري السيطرة على المعبر من أيدي فصائل من المعارضة المسلحة بدعم عسكري روسي في تموز (يوليو)، آملاً في إعادة فتح الطريق نظراً لأهميته الشديدة في إنعاش الاقتصاد المدمر، وإعادة البناء في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

غير أن عمّان تحدثت عن وجود حاجة لإجراء مزيد من المحادثات مع النظام السوري قبل إعادة فتح معبر تجاري هام جرى إغلاقه منذ نحو ثلاث سنوات نتيجة الاقتتال العسكري.

وقال الصفدي إن اللجان الفنية من البلدين، والتي بدأت المحادثات في منتصف أيلول (سبتمبر) لم تنته بعد من الترتيبات العملية.

مضيفاً عقب محادثات مع نظيره اللبناني جبران باسيل "هناك مباحثات فنية تجري وسيتم فتح الحدود عندما تنتهي اللجان الفنية من الاتفاق على جميع الترتيبات والإجراءات اللازمة لضمان فتح الحدود بما يخدم المصلحة المشتركة".

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وتقول مصادر دبلوماسية غربية إن عمان الحليف القوي للولايات المتحدة، تقاوم الضغوط الروسية لفتح المعبر، نظراً لأن هذا من شأنه أن يساعد نظام الأسد وحليفه الإيراني في إظهار أن الحرب تقترب من نهايتها، ويمنحما مكاسب إقتصادية وسياسية جديدة.

ويؤيد الأردن واشنطن وحلفاءها من دول الخليج العربي في موقفها المتشدد تجاه إيران، بسبب القلق من تنامي وجودها العسكري في المنطقة والذي امتد إلى سوريا والعراق ولبنان.

ونفى الأردن أنه وافق على موعد لإعادة فتح المعبر بعدما أعلنت سوريا في 29 أيلول (سبتمبر) أن حركة السير والبضائع بدأت. وتراجعت سوريا عن الإعلان في وقت لاحق من ذلك اليوم، قائلة إن المعبر سيفتح مرة أخرى يوم الأربعاء العاشر من تشرين الأول (أكتوبر).

بدوره طالب الوزير باسيل الصفدي خلال زيارته إلى عمان بالإسراع بإعادة فتح المعبر، ورأى أن هذا سيكون خطوة من أجل الاستقرار في البلد الذي مزقته الحرب. وقال "لدينا أمل كبير أن يفتح معبر نصيب قريباً لتعود الحركة إلى زخمها السابق".