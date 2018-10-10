قال ابن للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وثلاثة مصادر أمنية إن الشرطة المصرية اعتقلت شقيقه الأصغر في وقت مبكر يوم الأربعاء في منزله غربي القاهرة.
السلطات المصرية تعتقل الابن الأصغر للرئيس السابق محمد مرسي
السلطات المصرية تعتقل الابن الأصغر للرئيس السابق محمد مرسي
وقال مصدران أمنيان إن الشرطة اعتقلت عبد الله مرسي بتهمة "نشر أخبار كاذبة" تتصل بمقابلة أجرتها معه (وكالة أسوشيتد برس) للأنباء الأسبوع الماضي، وتركزت على ظروف سجن والده.
وقال عبد الله في المقابلة إن الحالة الصحية لوالده تدهورت بسبب ظروف سجنه، وإن الأسرة لا يسمح لها بزيارته إلا نادراً.
وقال أحمد شقيق عبد الله في تصريح لـ (وكالة رويترز) إن ضباط الشرطة لم يبرزوا أمراً من النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وقالوا إنهم يصطحبونه لاستجوابه.
ولم يتسن الحصول على تعليق من متحدث باسم وزارة الداخلية.
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ولمرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين خمسة أبناء. وابنه أسامة مسجون ضمن مئات من أعضاء وقياديي جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها الذين صدر عليهم حكم في الآونة الأخيرة في قضية فض اعتصام مؤيد لوالده.
وبعد عزل القيادة العسكرية للرئيس السابق محمد مرسي عام 201 وسجنه، تعرضت جماعة الإخوان المسلمين لحملة عنيفة.
ويقول مؤيدون للرئيس السيسي، الذي كان قد أعلن عزل مرسي بينما كان قائداً للجيش ووزيرا للدفاع، والذي أعيد انتخابه لولاية ثانية في آذار (مارس)، إنه يحاول القضاء على إسلاميين متشددين، واستعادة الاستقرار بعد سنوات من الفوضى أعقبت انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك بعد 30 عاماً في الحكم.