هل وافقت ألمانيا على تخصيص 15 مليار يورو لمساعدة ولاياتها على دمج وإسكان المهاجرين؟

وفق مصدر حكومي، وافقت الحكومة الاتحادية الألمانية، يوم الأربعاء، على تخصيص مبلغ 6.85 مليار يورو (7.87 مليار دولار) لولاياتها العام المقبل وذلك لمساعدتها على تغطية تكلفة اسكان ودمج المهاجرين. وجاء ذلك على لسان مصدر مقرب
وأضاف المصدر لوكالة رويترز، أن وزارة المالية أعدت قانوناً لتقديم مساعدات في هذا الشأن للولايات الألمانية للعام 2019. هذه المساعدات تتألف من 2.44 مليار يورو لدمج المهاجرين بما في ذلك تعليمهم اللغة الألمانية، و1.8 مليار يورو كمساعدات إقامة، و500 مليون يورو لدعم الاسكان الاجتماعي.
وتصل قيمة المساعدات التي أوردتها الحكومة في قانونها الجديد هذا حوالى 15 مليار يورو حتى عام 2022.
هذا وسبق أن تلقت الولايات الألمانية تدفقات مالية استثنائية من الحكومة الاتحادية لتغطية النفقات المرتبطة بالهجرة خلال ذروة تدفق المهاجرين، ومعظمهم من المسلمين، في 2015 و2016.
خلال هذين العامين، وبعد أن فتحت المستشارة الألمانية حدود بلادها، دخل إليها أكثر من مليون مهاجر. هذا القرار الاستثنائي ساهم بفوز حزب البديل من أجل ألمانيا في الانتخابات التشريعية العام الماضي، ودخوله الى البرلمان. وهذا الحزب هو حزب شعبوي معادي للهجرة والمهاجرين.
ويقدم القانون إجمالي 15 مليار يورو للولايات والبلديات لمساعدة المهاجرين حتى 2022.